Prima amichevole, primo test e anche prime indicazioni. Dopo una partita saltata - contro il Barcellona - e qualche allenamento, la tournée negli Stati Uniti della Juventus prende il via anche per una gara vera. Fischio d'inizio alle 4.30 di venerdì 28 luglio a Carson, Los Angeles, al Dignity Health Sports Park. Sarà una gara ricca di indicazioni, utile per capire le condizioni dei bianconeri a questo punto della preparazione, ma non solo. I test serviranno anche ai giocatori per mettersi in mostra agli occhi di Allegri in chiave mercato, con l'obiettivo di tenersi un posto in rosa. E' quello che proveranno a fare McKennie e Cambiaso, per esempio, che scendono in campo con la maglia bianconera per la prima volta dopo i rientri dai prestiti e lo fanno con nuovi numeri di maglia.