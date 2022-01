1









Massimiliano Allegri non avrà a disposizione 10 giocatori nella prossima settimana: saranno impegnati con le rispettive Nazionali. In 5 sono stati convocati da Roberto Mancini nell'Italia, mentre gli altri sono prevalentemente sudamericani. Ecco tutti i nomi.



GLI AZZURRI - Nessun impegno ufficiale per l'Italia di Roberto Mancini, che ha convocato 5 juventini per uno stage in vista degli spareggi di marzo, validi per conquistare l'accesso ai prossimi Mondiali. Si tratta di Bernardeschi, Chiellini, Locatelli, De Sciglio e Kean.



GLI ALTRI - Gli altri 5 giocatori convocati in Nazionale sono Alex Sandro (Brasile), Bentancur (Uruguay), Dybala (Argentina), Cuadrado (Colombia) e McKennie (Stati Uniti).



GLI IMPEGNI - Il Brasile di Alex Sandro, già qualificato ai prossimi Mondiali in Qatar, giocherà contro Ecuador e Paraguay. L'Uruguay di Bentancur affronterà invece Paraguay e Venezuela, mentre l'argentina di Dybala se la vedrà contro il Cile e la Colombia di Cuadrado (attesa a sua volta anche dal Perù). Gli Stati Uniti di McKennie, invece, scenderanno in campo tre volte: contro El Salvador, Canada e Honduras.