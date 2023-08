Facundo, giovane difensore uruguaiano classe 2003, è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la. Dopo essere arrivato a Milano, si è trasferito nella giornata di ieri già aOra tocca sostenere le visite mediche, in programma per questa mattina, e poi firmare con la squadra bianconera.L'affare è stato già messo a punto nei giorni scorsi con tutti gli accordi necessari. Il Valencia riceverà un indennizzo di 350-400mila euro all'inizio, a cui si aggiungeranno diversi bonus che potranno portare la cifra fino a un massimo dioltre a una percentuale sulla futura rivendita massima del 20%. Per il giovane calciatore è previsto un contratto di cinque anni, con uno stipendio iniziale di 600mila euro a stagione. Tuttavia, non inizierà immediatamente con la Juventus. Il club bianconero ha l'intenzione di mandare Gonzalez in prestito subito dopo l'acquisto, al fine di garantirgli continuità di gioco e la possibilità di maturare come giocatore. Tre club hanno già mostrato interesse in questo senso: Salernitana, Hellas Verona e Monza. La Salernitana sembra essere in vantaggio nella corsa per il giovane di 20 anni, mentre Hellas Verona e Monza sono dietro in fila.