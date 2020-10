Andrea Pirlo ha l'abitudine di convocare diversi giocatori dell'Under 23 per le partite della Juventus. Un'occasione fantastica per dei giovani di assaporare l'aria della prima squadra, e magari per avere soluzioni di emergenza in panchina. Per il match contro lo Spezia di domani pomeriggio, però, l'allenatore della Juve ha convocato solo due "under" che ormai però fanno parte della rosa "maggiore" in pianta stabile: Gianluca Frabotta e Manolo Portanova. Per il resto, nei convocati spicca il ritorno di un big che più big non si può: Cristiano Ronaldo.