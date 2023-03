Le parole di Bernd, CEO di A22, a La Stampa:OBIETTIVI SUPERLEGA - "Il nostro interesse principale è quello di mettere sul tavolo l’esigenza di un’azione per migliorare il calcio. Sappiamo che i presidenti di Uefa ed Eca non ci appoggiano. Ma noi stiamo dialogando molto con le leghe più piccole e alcuni club delle leghe partecipanti. Oltre alle società delle grandi città che non fanno parte dei campionati più ricchi: sono squadre di grande tradizione che hanno bisogno di fare affidamento su un percorso più prevedibile nelle coppe europee per crescere. Altrimenti il gap diventerà sempre più ampio. Molti campionati nazionali stanno perdendo di interesse. Come funzionerà? E’ troppo presto per scendere nei dettagli. Prima dobbiamo avere una base legale solida, per questo occorre aspettare la sentenza della Corte di Giustizia Europea in primavera. A quel punto sarà anche più facile prendere accordi con i club. Vogliamo un percorso minimo di 14 partite europee a stagione".