La foto diin partenza, ai piedi di un aereo, ha scatenato, in giornata, la curiosità dei tifosi dellache già lo immaginavano prossimo allo sbarco a Torino. Niente di tutto ciò, come vi abbiamo raccontato, Kaio Jorge arriverà nel capoluogo piemontese nei prossimi giorni, ma non c'è fretta. In un video postato sulle stories di Instagram, il prossimo attaccante della Juventus ha fatto sapere di aver raggiunto Recife, dove si sta allenando in una palestra, e dove passerà alcuni giorni in famiglia, prima di partire per la nuova avventura con la Vecchia Signora.