Dopo la positività di Cristiano Ronaldo al Covid-19 emersa ieri si è scatenata una domanda: dove trascorrerà l'isolamento e quanto durerà? La risposta è stata subito chiara: ci sono dieci giorni da rispettare come da nuovo protocollo. Al termine dei quali si effettuerà un tampone: se risulterà negativo, potrà tornare a disposizione di Andrea Pirlo. Per quanto riguarda il luogo di questa quarantena, CR7 resterà in Portogallo, dove gli è stata riscontrata la positività al coronavirus mentre si trovava con la nazionale lusitana. Per la precisione, come si evince da alcune immagini apparse sulla tv portoghese, in un hotel della Federcalcio lusitana di solito destinato alle formazioni giovanili. Solo al termine dell'isolamento Ronaldo tornerà a Torino.