Marko Pjaca tornerà dall'Anderlecht alla Juventus visto che il club belga non rinnoverà l'opzione per il prestito del calciatore croato. Alla Juve non è mai esploso sopratutto per colpa di problemi fisici. Due gravi infortuni al ginocchio ne hanno minato il rendimento e la continuità. Secondo Tuttosport il calciatore ex Dinamo Zagabria può finire in Premier League dove il suo stipendio da 3 milioni di euro a stagione non preoccupa. Il peso di Pjaca a bilancio è di circa 6 milioni di euro.