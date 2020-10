Alla fine ha trovato l’accordo con l’Inter per la rescissione del contratto, adesso per Kwadwo Asamoah è tempo di cercare una nuova squadra. Lui vorrebbe rimanere in Serie A, suo territorio dopo le avventure con Juventus e nerazzurri, così si spiegano i rifiuti rifilati al Marsiglia e al Reading. C’è stato anche un tentativo del Crotone, ma come riporta ghanasoccertnet.com, il terzino sta trattando con la Sampdoria, che sarebbe disposta ad offrirgli un milione di euro a stagione. Asamoah attende e spera ancora nell’Italia.