Tra i nomi seguiti dall'Inter per l'attacco c'è anche, 22enne attaccante di proprietà del Sassuolo, nell'ultima stagione in prestito al Genoa. I bianconeri sono stati molto vicini all'attaccante dei neroverdi nella scorsa edizione di mercato, sia estivo che invernale. Scamacca era stato individuato come quarta punta bianconera, proprio su richiesta di Andrea Pirlo. Con l'arrivo di Allegri si è andati invece su un profilo diverso, come quello di Kaio Jorge.