Ha sputato sangue per la Juventus e nonostante un addio burrascoso, il suo nome è rimasto nei cuori dei tifosi bianconeri. Stiamo parlando di Mario Mandzukic, che nello scorso mese è stato accostato a diversi club di Serie A, come Inter e Fiorentina. Adesso, la sua prossima avventura può essere in Russia. L’attaccante croato, svincolatosi poco tempo fa dall’Al-Duhail, è corteggiato dalla Lokomotiv Mosca. È quanto riporta Championat.ru.