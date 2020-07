Da ieri, Massimiliano Allegri non è più sotto contratto con la Juventus. La data segna la fine del suo anno sabbatico, e dunque anche il suo imminente ritorno in panchina. In quale squadra approderà? Come riporta Calciomercato.com, il club in pole è il Paris Saint-Germain, dato che tutte le società a cui era accostato hanno solidificato le proprie panchine (Bayern Monaco e diversi club di Premier League). Il PSG piace all’ex Juve, e l’ex Juve piace al PSG, l’unica cosa che potrebbe bloccare il matrimonio è la voglia dei parigini di confermare nuovamente Tuchel, ma molto dipenderà dal cammino in Champions League. Suggestiva, ma che non trova conferme, l’ipotesi Allegri-Barcellona.