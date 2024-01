Giornata di cruciale rilevanza per la, proiettata sia nel contesto del mercato che nella prospettiva del futuro. Oltre all'arrivo di, la squadra ha proceduto con le visite mediche per il giovane talento del 2008, Francisco Barido. Il talentuoso trequartista argentino ha già apposto la sua firma sul contratto che lo vincola al club bianconero. Oggi, Barido si é già recato a Vinovo dove si allenerà nei prossimi mesi. Il suo percorso, per il momento, sarà a cavallo tra Under 16 e Under 17.