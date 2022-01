Conferme sul trasferimento di Julian Alvarez dal River Plate al Manchester City. Ma, secondo ​Dobleamarilla, l'attaccante resterà in prestito per altri sei mesi, fino a fine stagione, in Argentina. La Juve aveva seguito a lungo il centravanti talentuosissimo dei Millonarios, ma il colpo l'ha fatto Pep Guardiola. Alvarez sarà il nuovo centravanti del City, che aveva sondato anche la disponibilità della Fiorentina per Vlahovic, ormai fresco sposo bianconero.