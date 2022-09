Come racconta Tuttosport, l'esonero dinon è un argomento all’ordine del giorno: non lo è stato nelle ore dopo la débâcle di Monza, non lo è stato durante il Cda bianconero e non lo sarà nemmeno nei prossimi giorni. "Così come abbiamo evidenziato quanto la soluzione estrema, quella del cambio allenatore, non sia considerata una buona mossa nemmeno dalla tifoseria, nonostante gli slogan semplicistici e trancianti dei social network", racconta il quotidiano. Resta però palese quanto siano determinanti i 15 giorni che intercorrono tra la sfida con il Bologna e il derby della Mole del 15 ottobre allo stadio Grande Torino.