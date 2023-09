Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport."Troppe ammonizioni, due delle quali eccessive (a Rafia e soprattutto Kaba, la seconda che gli procura l’espulsione). Ma il doppio episodio che fa infuriare il Lecce arriva poco prima del gol di Milik, col polacco che realizza l’1-0 in posizione regolare perché su assist di Rabiot viene tenuto in gioco da Baschirotto. I due grossi dubbi dei salentini sono proprio prima di quel vantaggio: il primo è sul calcio d’angolo da cui nasce l’azione del gol e l’impressione è che non sia corner perché appena dopo Venuti il pallone viene fatto impennare dalla testa di Rabiot. Il Lecce, a seguito dell’angolo, si lamenta per un colpo di braccio di Rugani non sanzionato e con successivo cambio di possesso che porta all’inizio di una nuova azione (cosa che taglia fuori il VAR)".