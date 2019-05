Secondo quanto riporta Tuttosport, la Juventus e Romero sono ormai promessi sposi. Però, il Genoa, in vista della prossima stagione vorrebbe tenere il difensore argentino ottenendo il prestito dalla società bianconera. Una possibilità tutt'altro che remota, anzi. Anche perché la Juventus si è assicurata in giornata Merih Demiral, difensore approdato a gennaio al Sassuolo e autore di una seconda parte di stagione di altissimo livello. La Juve lo aveva attenzionato già prima del suo arrivo in Italia, la prova del suo talento è ora arrivata e Fabio Paratici non ha voluto perdere tempo. Per 15 milioni di euro, il turco sarà bianconero. E magari, sì, Romero resterà al Genoa.