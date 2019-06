La Juventus si è messa sulle tracce di Matthijs de Ligt in tempi non sospetti. Il classe ’99 è un pallino della dirigenza bianconera, che si era mossa per lui già un anno fa e che adesso è pronta ad accelerare per portarlo alla corte di Maurizio Sarri.



I NUMERI DI MATTHIJS - Ma perché De Ligt è un obiettivo primario per la difesa della Juve? Lasciamo parlare i numeri: il difensore centrale, capitano 19enne dell’Ajax, è reduce da una stagione da 55 presenze (4848 minuti totali con i Lancieri), 7 gol e 4 assist. In Eredivisie, De Ligt ha completato il 90% di passaggi, con 1.1 intercetti e 4 salvataggi in media a partita. Un vero muro, come confermano i 5.7 contrasti vinti in media per ogni match giocato con l’Ajax.