Protagonista assoluto della vittoria contro il Parma. Il giocatore in questione è Alex Sandro che, grazie alla sua doppietta – la prima con la maglia della Juventus – ha trascinato i suoi ad una vittoria importantissima in ottica Champions League. Il terzino brasiliano non segnava in campionato da ben 23 partite consecutive. A secco, invece, Ronaldo e Dybala che restano fermi rispettivamente a 97 e 99 reti in bianconero, entrambi alla ricerca della 100ª marcatura.