Non solo Paulo Dybala, anche per Rodrigo Bentancur la sfida contro il Genoa a Marassi ha i contorni di una vera e propria chance, voglioso di riscattare un inizio di stagione complicato caratterizzato dall'avvio zoppicante della gestione Pirlo e dalla concorrenza a centrocampo con McKennie, Arthur e Rabiot. Un riscatto che Bentancur può cercare ritrovando quella dinamicità che aveva fatto innamorare tutti, Allegri e Sarri compresi, magari ritrovando il gol. Che manca da ben due anni. Infatti, come riporta Sky Sport, il centrocampista uruguaiano non segna da 57 partite.