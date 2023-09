Domani la Juve sarà impegnata nella sfida di campionato contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria contro il Napoli al Maradona. L'ultimo confronto tra le due è terminato con la vittoria dei biancocelesti per 1-2, con la squadra capitolina che si avvicina così ad un dato che manca dal 2001. La Lazio, infatti, non vince due partite di fila contro la Juve in campionato da più di 22 anni.