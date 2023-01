Domani sera la Juventus sarà impegnata in quel di Napoli, in vista del big match contro la squadra allenata da Luciano Spalletti. Bianconeri che proveranno l'impresa per tentare di riaprire in maniera perentoria un campionato che fino a qualche mese fa sembrava compromesso. Inoltre, la Juve va anche a caccia di un dato da sfatare e che manca dal 3 marzo 2019. La Vecchia Signora ha infatti perso gli ultimi 3 incontri al San Paolo e l'ultimo successo risale proprio alla suddetta data, quando si imposero per 1-2 grazie alle reti di Pjanic ed Emre Can.