La Juve, tra le mura amiche è imbattuta in Coppa Italia da ben 17 partite grazie a 15 successi e due pareggi; l'ultima sconfitta della Vecchia Signora risale in casa risale alla semifinale di andata del 5 marzo 2015, contro la Fiorentina (1-2): si tratta della striscia di imbattibilità interna più lunga per i bianconeri nella competizione.