Il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla trattativa tra la Juventus e il Napoli per Arek Milik, primo candidato per raccogliere l’eredità di Gonzalo Higuain: “Milik? Sicuramente piace alla Juventus, è vero che con Sarri la strada era in discesa ma l’idea parte dalla dirigenza, da Paratici e dai discorsi avviati dallo stesso dirigente con l’entourage del giocatore. Per quanto riguarda il reparto offensivo della Juventus, Milik resta in pole”.