Paulo Dybala può lasciare la Juventus? Forse. L'attaccante argentino vorrebbe restare in bianconero ma affinché questo avvenga sarà decisivo il colloquio con Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero ha già dichiarato di vederlo sia trequartista che falso nueve ma Paulo vuol sentirsi protagonista del progetto Juventus, senza ripetere una stagione come quella dello scorso anno. Per questo sarà decisivo il colloquio con il nuovo allenatore bianconero. Dybala vuol sentirsi importante, solo Sarri può convincerlo.