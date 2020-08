Sicuri di rimanere, almeno loro. La Juve riparte da un cumulo di certezze che poi sono volti, tecnica, talento, uomini, pronti a sudare per Andrea Pirlo così come hanno fatto per Maurizio Sarri. E il Maestro ha già avallato nomi e necessità, venendo incontro ai bisogni del club ma chiarendo anche quello di cui ha sempre avuto bisogno: una squadra forte per puntare agli obiettivi prefissati da anni. GLI INCEDIBILI - Si è parlato tanto dello svecchiamento, dei giocatori che rientrano e delle possibilità di scambio. In pochi però hanno sottolineato i punti cardine da cui la Juventus ha già deciso di ripartire. Dal reparto portieri ai centrali di difesa (tranne Rugani e Romero), piovono esclusivamente conferme. Davanti ci sarà Ronaldo, con lui è certo di rimanere Kulusevski. E un po' di sorprese non mancano nell'elenco degli incedibili: lo trovate qui in basso...