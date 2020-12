Uno dei cambiamenti più importanti del calcio nell'era Covid è stata l'introduzione dei 5 cambi a partita. In questo contesto, avere una rosa lunga ha acquisito ancora più peso di quanto già non ne avesse prima. La Juventus, in questa prima parte di stagione, è la squadra che ha fatto meno sostituzioni - 49, insieme a Udinese e Crotone - ma è una delle compagini che segna di più con i subentrati: 5 gol, meglio solo il Napoli e l'Atalanta. Come scrive La Gazzetta dello Sport: "Tra le big della serie A, la Juve è quella che può contare sull’organico migliore e i subentrati hanno garantito a Pirlo 5 reti e un assist. Probabilmente, proprio dalla panchina, l’allenatore si sarebbe aspettato quel qualcosa in più che, finora, non c’è stato. E Paulo Dybala ne è un esempio".