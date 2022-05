La Juventus ha da risolvere un caso spinoso: si tratta di quello legato ad Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non sarà riscattato dai Rangers al termine della stagione e farà ritorno alla Continassa. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'obiettivo della Juventus sarebbe quello di arrivare ad un accordo con Ramsey per una risoluzione consensuale del contratto in scadenza nel 2023, chiaramente a fronte di una buona uscita.