Dybala ha abbandonato il campo del Penzo dopo 12 minuti della sfida tra Juventus e Venezia. Un altro infortunio, l'ennesimo, che colpisce il numero 10 della squadra bianconera. Adesso, c'è anche la diagnosi del problema dell'argentino. Per lui, un problema muscolare alla coscia destra, e non un infortunio al ginocchio, come si era pensato all'inizio. Situazione da monitorare, domani le visite mediche al JMedical.