L'ombra di Antonio Conte continua a circolare intorno alla Juventus. Il tecnico, come scrive la Gazzetta dello Sport, lascerà il Tottenham a fine stagione e tornerà in Italia. Una scelta non economica alla base di questo ma di motivazioni e di progetto. La situazione in casa Juve però complica le cose e il ritorno sarebbe possibile solo se l'allenatore facesse una scelta di cuore. Difficile infatti immaginare che i bianconeri possano fare un grande mercato la prossima estate.