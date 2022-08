Siamo ormai giunti agli sgoccioli di unche è stato piuttosto esaltante per tutti i tifosi juventini, i quali hanno visto arrivare campioni del calibro di Pogba e Di Maria, ai quali vanno aggiunti i colpi di Bremer e Kostic. Ma per ultimare l'organico alla perfezione servono ancora degli innesti e Madama si sta muovendo in questa direzione già da diverse settimane. A dire il vero i nomi caldi sono due e portano a Memphis Deapy, dove si è arrivati praticamente alla definizione dell'operazione e a Leandro, per il quale si sono presentati degli ostacoli in queste ultime ore.- I bianconeri avrebbero già ottenuto il si sia dall'entourage dell'argentino che dai francesi del Psg, ma per farlo sbarcare all'ombra della Mole serve necessariamente due condizioni, come riportato anche da Sky Sport 24 in questi istanti. La prima è unae il trasferimento dial Manchester avrebbe già fatto arrivare l'ex giallorosso a Torino, ma il nulla di fatto ha poi portato i dirigenti della Continassa a vagliare altre ipotesi. Una di quelle emerse è quella di sacrificare Dennisma mettere in piedi una trattativa nel poco tempo rimasto a disposizione non è una cosa affatto semplice. L'altra condizione spetta ai francesi del Psg e sarebbe quella di accettare la richiesta del. Se si riusciranno a superare questi due ostacoli, allora Paredes potrà prendere un volo per il capoluogo piemontese.