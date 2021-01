Tra i tanti nomi che ingolosiranno i top club europei sul mercato ci sarà anche quello di David Alaba. Dopo la rottura definitiva con il Bayern Monaco – la trattativa per il rinnovo di contratto in scadenza è naufragata – l’austriaco sarà libero di accordarsi con qualsiasi squadra a partire da gennaio. Tra le pretendenti c’è la Juve, che da tempo monitora l’evolversi della vicenda e adesso fiuta il terreno. Come riporta Calciomercato.com, i bianconeri hanno già registrato le richieste, in questo momento eccessive: per convincere Alaba servirebbe un ingaggio superiore a quello di De Ligt. Operazione fuori portata, ma la Juve si muove a fari spenti, attirata da questa occasione a parametro zero.