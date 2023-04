Come racconta Tuttosport, la Juventus è stata "lenta, prevedibile, con tanti passaggi a vuoto, senza idee, quasi timorosa al cospetto dei nerazzurri, incapace non solo di imporre il proprio gioco, ma di avere un gioco". Per il quotidiano, in effetti, se il primo e unico tiro in porta del primo tempo è il destro di Kostic al 34’ è abbastanza ovvio che la squadra di Allegri "abbia avuto dei problemi nell’approccio e nell’impatto con la sfida."La preoccupazione arriva più che altro dalla mancata reazione: è stata minima ed è svanita in pochi minuti.