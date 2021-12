La strada dovrebbe essere in discesa, ma manca ancora qualche metro prima del traguardo. Juventus e Cuadrado vanno in direzione del rinnovo di contratto, ma mancano ancora dei dettagli in tal senso, come riporta calciomercato.com:"L'entourage di Cuadrado ha infatti chiesto un biennale, che lo porti a indossare la maglia bianconera fino al 2024, quando avrà 36 anni. Troppi, per il nuovo corso bianconero, per firmare a scatola chiusa. Così Federico Cherubini e i suoi collaboratori hanno proposto un contratto fino al 2023, con opzione per un'ulteriore stagione legata al rendimento dell'ex Chelsea e Fiorentina: gol, assist e trofei."