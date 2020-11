7









Altro giro, altro pari. Cosa sta succedendo alla Juve, oltre quei 15 secondi finali fin troppo decisivi? L'analisi de La Gazzetta dello Sport in edicola non ha dubbi: "Doveva chiudere, invece non è mai stata cattiva in area. Ed è ancora troppo fragile: palloni persi, vuoti difensivi, squadra che si allunga". Insomma, non esattamente quei dettagli di cui parlava Andrea Pirlo: si tratta di carattere, che va temprato in fretta.



PASSI IN AVANTI - Una grande squadre, partite così, le avrebbe portate più o meno tranquillamente a casa. Eppure di passi in avanti si vedono, eccome: "Alcuni momenti sono stati belli, in particolare le ripartenze rapide con quattro specialisti: Rabiot, Kulusevski, Morata e Ronaldo. Contropiedi che hanno approfittato dello sbilanciamento della Lazio con tanti assenti. E hanno fatto capire che la Juve può assumere un’altra identità, meno offensiva e leggera". Poi Ronaldo, che versione centravanti sembra divertirsi molto di più. Gol a parte. PASSI INDIETRO - Poi? Le individualità 'mancate'. A partire da Demiral, passando ovviamente per Paulo Dybala: "Sembra quello dell’ultimo Allegri: zero dribbling e tiri, ma retropassaggi e palle perse, compresa quella da cui nasce l’1-1. Pirlo dovrà recuperarlo alla causa e convincerlo a fare la punta. Malissimo infine l’atteggiamento finale". Ci vuole tempo, pazienza, anche se i punti pesano tantissimo.