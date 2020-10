I tre gol annullati di Morata: è un record, ma è giusto. Analizza gli episodi di ieri sera l'edizione odierna di Tuttosport: "Al 16’ gol annullato a Morata su azione simile a quella della rete non convalidata contro il Verona: anche stavolta la decisione è del Var, ma la posizione irregolare più netta. Peraltro lo spagnolo, dopo una prima respinta di Neto, aveva toccato il pallone con un gomito prima di segnare e la rete sarebbe stata comunque annullata per fallo di mano. Giusto annullare anche il gol segnato dallo spagnolo al 29’, di nuovo per fuorigioco. Ed è giusto, per quanto incredibile, anche il terzo gol non convalidato a Morata per lo stesso motivo, all’11’ della ripresa: stavolta è di nuovo necessario il ricorso al Var e l’irregolarità è di centimetri, ma c’è. Al 27’ Danilo rischia salvando in area su Messi con un leggero contatto. Al 29’ ammonito per simulazione Cuadrado, che neppure protesta, mentre al 40’ Demiral si prende ingenuamente il secondo giallo, giusto come il primo. E giusto è il rigore al 45’ per fallo di Bernardeschi su Ansu Fati".