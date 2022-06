Come racconta Gazzetta, la Juve deve sciogliere il nodo Morata. L’Atletico di Simeone padre (che non ha una passione per Alvaro e lo considera fuori dal progetto) fa muro perché non vuole fare minusvalenza con il giocatore, acquistato dal Chelsea per 55 milioni più 10 di prestito. Sulle tracce dello spagnolo, oltre al Barcellona (potrebbe essere inserito nell’affare Griezmann) c’è anche l’Arsenal, che ha fatto un’offerta vicina ai 28 milioni di euro (cifra per cui il giocatore è a bilancio con il club di Madrid). Un sondaggio c’è stato anche da parte dello United.