Douglas Costa corre, fa assist ma è ancora a zero reti in campionato in questa stagione. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Sarri "gli chiede strappi, cross ma anche iniziative personali, come quella che a Mosca con la Lokomotiv regalò un successo importante in Champions. Douglas deve osare di più, tagliare verso il centro e tirare. La Juve ha bisogno di tutti per poter raggiungere tutti gli obiettivi".