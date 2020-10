Cristiano Ronaldo in questo momento è in volo dal Portogallo a Torino, dove dovrebbe atterrare nel giro di mezz'ora. Se in un primo momento si poteva pensare a un jet privato, negli scorsi minuti ha iniziato a circolare la foto del velivolo a bordo del quale CR7 sta facendo ritorno in Italia per trascorrere il periodo d'isolamento dovuto alla positività al Covid-19 riscontrata ieri. Nella gallery qua sotto potete vederlo: si tratta di un'aeroambulanza.

TUTTO SECONDO LE REGOLE - Come abbiamo già spiegato, il ritorno di Ronaldo in Italia per effettuare a Torino, vicino alla sua famiglia, il periodo di quarantena, è perfettamente legale. Il Portogallo non è tra i paesi 'a rischio' secondo le stime del Ministero della Salute, pertanto - garantendo l'incolumità di tutto l'equipaggio - il giocatore ha potuto organizzare lo spostamento. A confermarlo alla Gazzetta dello Sport il dirigente della Asl di Torino Roberto Testi: "La normativa prevede la possibilità che venga effettuata una richiesta di volo sanitario, denunciato come tale all’Usmaf, l’Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera. Certamente per 10 giorni dovrà restare a casa e non potrà allenarsi con la squadra".