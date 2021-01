Ultimamente De Ligt e Bonucci sono stati chiamati agli straordinari per le diverse indisponibilità di Chiellini e Demiral. Da tempo i due sono tornati a lavorare in gruppo, presto avranno le loro occasioni e Andrea Pirlo ha spiegato il loro stato di forma nella conferenza stampa alla viglia della sfida di San Siro contro il Milan: "Hanno recuperato, stanno abbastanza bene, magari non hanno il ritmo per giocare i novanta minuti. A disposizione anche per eventuali emergenze. Posso scegliere uno dei due".