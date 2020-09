1









Cristiano Ronaldo è "con un piede" fuori dalla sfida tra Portogallo e Croazia di domani. Il portoghese spera di recuperare dall'infezione al dito del piede destro che sta curando con gli antibiotici e che ieri l'ha costretto a lavorare in palestra. Oggi sarà la giornata decisiva per capire se potrà essere in grado di scendere in campo nel primo impegno post-emergenza Covid della nazionale lusitana. Martedì c'è invece l'appuntamento in casa della Svezia di Kulusevski.



VERSO LA JUVE - Secondo quanto riporta Tuttosport, le condizioni dell'attaccante portoghese non destano grosse preoccupazioni in vista dell'esordio in Serie A del prossimo 20 settembre. Ronaldo, ad oggi, è tra i protagonisti che scenderanno in campo un mese e mezzo dopo l'ultima partita della passata stagione, la vittoria contro il Lione che non è stata abbastanza per passare il turno in Champions League. Certo, nessuno a Torino metterebbe il muso se CR7 saltasse gli impegni con la Nazionale ma la voglia di esserci sempre di CR7 è nota a tutti, specialmente alla Continassa.