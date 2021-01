L’infortunio muscolare che ha costretto Alvaro Morata a saltare la gara contro l’Udinese lo terrà fuori dai giochi anche per il big match di domani sera contro il Milan. Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato delle sue condizioni in conferenza stampa: "Sta recuperando, sta facendo fisioterapia. Valuteremo nei prossimi giorni, ma non sappiamo ancora tra quanti giorni potrà uscire: vediamo coi dottori quando riproporlo in campo". L'attaccante dovrebbe saltare inoltre la sfida con il Sassuolo e potrebbe rientrare in Coppa Italia, contro il Genoa.