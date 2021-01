120 minuti al rientro da titolare dopo un infortunio muscolare, ma Alvaro Morata non sembra aver minimamente accusato il colpo. Ci sarà lui al fianco di Cristiano Ronaldo contro l’Inter, e il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni: "Morata sta bene, avremmo fatto a meno di fargli fare 120 minuti, adesso ha recuperato bene in questi giorni, ed è disponibile per domani”.