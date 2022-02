13









La Juventus questa sera fa visita al Villarreal e torna a giocare in Champions League in Spagna, un paese che è stato teatro di partite memorabili per la storia dei bianconeri, sia per le vittorie che per le sconfitte. Il bilancio totale della Juve nei match in Coppa dei Campioni/Champions League, fra partite in casa, in trasferta e in campo neutro, è di 20 vittorie, 16 pareggi e 20 sconfitte in 56 partite (7 in Coppa dei Campioni, 49 in Champions). La Juve ha segnato 57 reti e ne ha subite 50. Per quanto riguarda il computo delle sole partite in trasferta, per i colori bianconeri ci sono state 7 vittorie in terra di Spagna in Coppa dei Campioni/Champions League, sette successi contrassegnati dalle reti di alcuni fra i più grandi giocatori che hanno vestito la maglia della Juve, un auspicio per Dusan Vlahovic, che oggi fa il suo debutto assoluto in questa competizione.



Detto che fra Villarreal e Juventus non esistono precedenti in gare ufficiali, ma solo uno in amichevole (il 7 agosto del 2009: Juve-Villarreal 1-4, Memorial Andrea Fortunato a Salerno, reti di Cazorla, Nilmar, doppietta di Pires e Amauri), passiamo in rassegna le sette vittorie dei bianconeri in Spagna in Coppa dei Campioni/Champions League.



