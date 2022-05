La Juventus vorrebbe riscattare Alvaro Morata dall'Atletico Madrid. Come riporta Tuttosport però un ruolo decisivo potrebbe giocarlo proprio l'attaccante spagnolo. La volontà di Morata sarebbe quella di continuare la sua carriera in bianconero e potrebbe far leva su questo con l'Atletico Madrid per riuscire ad ottenere lo sconto che la Juve chiede. Chiaramente la decisione finale spetterà ai Colchoneros.