COME SI È FATTO MALE CHIESA?

Ancora l'infortunio al ginocchio sta tormentando Federicoche domani salterà la gara contro il Lecce come svelato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Come si era fatto male però l'attaccante della Juventus? Lo aveva svelato lui stesso sul Twitch. Queste le sue parole:"Si ho preso una botta, mi hanno tirato una botta, una contusione al ginocchio. Durante un’azione, ginocchio contro ginocchio e sono dovuto stare fermo. Le botte si prendono in campo se no a quest’ora…".