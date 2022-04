Ha tenuto banco negli ultimi periodi il caso plusvalenze per cui erano stati interrogati anche alcuni giocatori della Juventus come Paulo Dybala e Giorgio Chiellini ma anche la mamma di Adrien Rabiot. Tuttavia nella giornata di oggi si è svolta l'udienza e come riferisce Calcio e Finanza si è concluso con un niente di fatto. Sono stati tutti prosciolti i dirigenti e le società finite a giudizio al Tribunale Nazionale Federale.