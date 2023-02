Si è chiusa la 22esima giornata di Seria A che ha visto il successo della Juventus che l'ha portata a 29 punti in classifica. Ma come sarebbero le cose se non ci fosse stata la penalizzazione di 15 punti? I bianconeri si troverebbero a 44, ovvero secondi in classifica insieme all'Inter e a più tre dal quarto posto.