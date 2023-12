Dal prossimo anno la Champions League cambia formato. Niente più gironi da quattro un unico grande gruppo composto da 32 squadre. Otto partite per ognuna delle squadre presenti. Le prime 8 in classifica conquisteranno la qualificazione diretta, mentre le squadre comprese tra la 9ª e la 24ª posizione disputeranno un turno eliminatorio che servirà a completare il tabellone degli ottavi. Da quel momento in poi, tutto uguale, compresa la finale a partita unica che si disputerà il 31 maggio 2025 alla Fussball Arena di Monaco di BavieraUn'altra delle novità scrive Tuttosport, stabilisce le cosiddette settimane esclusive, una per competizione, durante le quali si giocheranno soltanto partite di quel torneo. Questo vuol dire che, una volta all'anno, vedremo incontri di Champions anche al giovedì.