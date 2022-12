Come racconta Gazzetta, larischierebbe la prossimasolo se fossero provati pagamenti in nero, tipo attraverso società offshore, per non far figurare passivi più alti, ingannando il Fair Play. Altro che multa. Il rischio massimo è l’esclusione dalle coppe. A Nyon attendono il fascicolo della procura di Torino, l’arrivo non è imminente. Solo allora si faranno un’idea della gravità della situazione. E si potrà parlare non più per ipotesi degli scenari che aspettano la Juve in Europa.